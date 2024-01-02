Ворог вдарив ракетами по центральним житловим кварталам Харкова

Уранці 2 січня 2023 року військові рф знову вдарили ракетами по житловим кварталам Харкова
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
«Є кілька прильотів у середмісті Харкова, в районах житлової забудови», – написав він.
На місті ракетного удару сталася пожежа, на її гасіння вже виїхали бійці ДСНС.
Інформація щодо постраждалих на даний час уточнюється.
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У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі очікується сильний дощ. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається.
2 січня 2011 року вперше було відзначено неофіційний День інтроверта, який став із самого початку всесвітнім.
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