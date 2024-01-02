02.01.2024 08:12 Рита Парфенова

Ворог вдарив ракетами по центральним житловим кварталам Харкова

Уранці 2 січня 2023 року військові рф знову вдарили ракетами по житловим кварталам Харкова



Наслідки удару безпілотниками по центральній частині Харкова вночі 31 грудня 2023 року

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Є кілька прильотів у середмісті Харкова, в районах житлової забудови», – написав він.

На місті ракетного удару сталася пожежа, на її гасіння вже виїхали бійці ДСНС.

Інформація щодо постраждалих на даний час уточнюється.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 2 січня близько о пів на восьму годину ранку у Харкові пролунали вибухи.