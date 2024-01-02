02.01.2024 07:30 Рита Парфенова

2 січня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

2 січня 2011 року вперше було відзначено неофіційний День інтроверта, який став із самого початку всесвітнім.

Інтроверт означає «навернений всередину». Це люди, котрі воліють усамітнення, глибше звернення до власного внутрішнього світу. Вони більш схильні до кропіткої роботі, більш пунктуальні і відповідальні у всіх починаннях, наполегливі у досягненні мети, терплячі.



Не випадково багато знаменитостей, люди, які досягли високого становища, досягли успіху в тому чи іншому виді діяльності, відносяться до інтровертного типу особистості. Серед відомих інтровертів називають акторів Харрісона Форда, Сальму Хайєк, Джонні Деппа, Емму Вотсон, Кіану Рівза та ін.



Нерідко інтроверти стають видатними вченими, письменниками, котрий іноді загальновизнаними лідерами у суспільстві. Психологи нагадують про те, що до інтровертів належали такі люди, як Альберт Ейнштейн, Ісаак Ньютон, Дейл Карнегі, Артур Шопенгауер, Фрідерік Шопен, Джоан Роулінг, Уоррен Баффет.



***



Другого дня року багато країн світу відзначають День наукової фантастики — свято, яке об'єднує любителів цього унікального літературного жанру.



Обрана дата цього свята — день народження видатного американського письменника-фантаста Айзека Азімова. Його літературна спадщина включає такі шедеври, як «Я, Робот», повість «Двохсотлітня людина» та серія романів «Підстава». Азімов був великим популяризатором науки та за своє життя написав близько 500 художніх та науково-популярних творів.



Серед найвпливовіших авторів наукової фантастики також можна відзначити Рея Бредбері, Пола Андерсона, Генрі Каттнера, Лі Брекетта, Джеймса Бліша, Артура Кларка.

Православні свята й прикмети

За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні українські віряни святкують передсвяття Богоявлення, а також вшановують пам’ять святого Сильвестра, папи Римського.



За Юліанським календарем, 2 січня Православна церква вшановує пам’ять священномученика Ігнатія Богоносця.



Ігнатьєв день наші предки присвячували дому, в якому людина народилася і виросла. Традиційно цього дня у церквах проходили молебні, спрямовані на охорону житла. Церква закликала вклонитися до місця, де проживає сім'я і здійснити хресний хід з іконою навколо нього. Це мало захистити будинок і сім'ю від різноманітних нещасть і голоду. Поспілкуватися із родичами цього дня вважається гарною справою для всіх.

Що не можна робити 2 січня

Заборонено прати та займатися рукоділлям.

Не можна сьогодні погано думати про інших та лихословити.

Якщо у цей день розбився посуд, не залишайте його в домі — обов’язково винесіть на смітник.

Не можна позичати гроші (навіть зовсім небагато, навіть мідяк — жити така людина буде важко, злидні).

Не треба співати пісні після заходу сонця (голос буде хрипким).

Заборонено заколювати на собі шпильки.

Також цього дня

У 1635 кардинал Рішельє заснував Французьку академію.



1649 – Богдана Хмельницького тріумфально зустріли у Києві як визволитель України від Речі Посполитої.



1839 – Луї Дагер зробив першу фотозйомку Місяця.



1905 – командувач російським гарнізоном у Порт-Артурі здав місто японським військам.



1912 – народився Ренато Гуттузо, італійський художник, представник італійського неореалізму.



1920 – народився Айзек Азімов, американський вчений-біохімік та письменник-фантаст. Азимов удостоєний всіх головних літературних нагород у сфері фантастики.



1928 - авіакомпанія "Пан Американ" вперше у світі ввела на посаду стюардів-чоловіків.



1975 – народився Олександр Шовковський, український футболіст, воротар київського «Динамо» та збірної України.



1975 – Чарлі Чаплін зроблений у лицарі Британської імперії.



1992 – припинилися повноваження народних депутатів СРСР.



1992 – Еквадор, Ефіопія, Лаос, Панама, Греція визнали незалежність України.



1999 – стався сильний сніговий ураган на Середньому Заході США. Зокрема в Чикаго намело снігового покриву на 487 мм за температури -25°С. Такий удар стихії призвів до загибелі 68 осіб.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Василь, Кузьма, Марк, Петро, Серафим, Сергій, Уляна, Юліана.

за Юліанським календарем: Антон, Гнат, Данило, Іван, Ян.