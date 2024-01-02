02.01.2024 09:24 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 2 січня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 10 разів виїзджали на гасіння пожеж, три з яких були спричинені ворожими обстрілами.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом останньої доби російські окупаційні війська спричинили три пожежі у Вовчанській громаді, зокрема у місті Вовчанськ.



Ранковий обстріл Вовчанську 1 січня призвів до пошкоджень приватного сектора міста. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки, гаражі, господарчі споруди та автомобілі. На території приватних маєтків сталися дві пожежі, загальна площа яких становила близько 250 кв.м. Жертв чи постраждалих, за попередніми даними, не зафіксовано. Гасіння пожеж було ускладнене ворожими обстрілами, але рятувальникам вдалося подолати всі осередки загоряння.



О 08:50 куп'янські рятувальники вирушили на місце влучання російських снарядів у селищі Куп’янськ-Вузловий. Зафіксовані пошкодження даху, перекриття та кількох квартир у житловій п’ятиповерхівці. Щасливо обійшлося без постраждалих та пожежі.



Увечері, близько 21:00, російські сили знову вдарили по місту Вовчанськ, спричиняючи загоряння конструктивних елементів двох приватних господарчих споруд на площі 150 кв.м. Благодаря героїчним зусиллям вогнеборців, вдалося врятувати сусідню господарчу споруду.

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Загалом протягом доби з 1 по 2 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 16 оперативних виїздів, з яких:

10 – на ліквідацію пожеж; 3 з яких були спричинені внаслідок ворожих обстрілів;

3 – на допомогу населенню;

3 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 29 вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 22 людей постраждало, одна людина загинула внаслідок ракетного удару по Харкову вранці 2 січня 2024 року.