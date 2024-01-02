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02.01.2024  13:40   Рита Парфенова

Ігор Терехов: Укриття у Харкові відчинені, щоб люди могли прийти туди в будь-який час

Останнього часу кількість укриттів у Харкові зросла.


Фото: РЕДПОСТ
Про це міський голова Ігор Терехов повідомив в ефірі національного телемарафону, передає РЕДПОСТ.
 
«Повітряних триває значно більше стало. У нас підготовлені укриття, вони відчинені для того, щоб люди в будь-який час могли прийти туди й перечекати повітряну тривогу». – розповів він.

Міський голова зазначив, що у місті в наявности як найпростіші укриття, які у житлових будинках, так і пункти незламності. І всюди створені умови для зручного перебування під час повітряної тривоги.

«Ми дуже серйозно ставилися до того, щоб підготувати укриття, і дуже багато для цього зробили: це й електропостачання, і питна вода, вогнегасники, міста, де люди могуть посидіти в більш-менш зручних умовах» – розповів мер Харкова.

Ігор Терехов додав, що сьогодні люди використовують ці укриття за призначенням. «Кількість таких укриттів значно зросла, тому що ми розуміємо, що це перш за все безпека людей», – резюмував міський голова.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, як виглядає центр Харкова після російського обстрілу.

 

Тэги:  ігор терехов, харків
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