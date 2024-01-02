Ракетний обстріл Харкова 2 січня 2024 року: на підземному газопроводі ліквідують аварію

Як повідомляє РЕДПОСТ на газопостачальномуу підпримстві, внаслідок ранкового ракетного удару по Харкову нг одному з місць потрапляння снарядів виникло займання підземного газопроводу.

Аварійно-диспетчерські бригади оперативно локалізували витік газу та займання, спричинені обстрілом. Тимчасово припинено газопостачання до пошкоджених будинків для уникнення аварійних ситуацій.

Роботи з обстеження газових мереж на місцях прильотів продовжуються для виявлення та усунення можливих загроз та пошкоджень.

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