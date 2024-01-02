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02.01.2024  13:22   Рита Парфенова

Ракетний обстріл Харкова 2 січня 2024 року: на підземному газопроводі ліквідують аварію

Фахівці Харківської міської філії "Газмережі" активно працюють на місцях прильотів по Харкову.

газмережі ліквідують наслідки обстрілу Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ на газопостачальномуу підпримстві, внаслідок ранкового ракетного удару по Харкову нг одному з місць потрапляння снарядів виникло займання підземного газопроводу.

Аварійно-диспетчерські бригади оперативно локалізували витік газу та займання, спричинені обстрілом. Тимчасово припинено газопостачання до пошкоджених будинків для уникнення аварійних ситуацій.

Роботи з обстеження газових мереж на місцях прильотів продовжуються для виявлення та усунення можливих загроз та пошкоджень.

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Раніше РЕДПОСТ писав, як виглядає центр Харкова після російського обстрілу.
Источник:   Харківська філія «Газмережі»
 Тэги:  газ, харків, агрессия россии
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