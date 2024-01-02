Поліція Харкова охоронятиме від мародерів постраждалі будинки Харкова

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко, передає РЕДПОСТ

Заходи з охорони застосовуються для запобігання фактам мародерства. Поліцейські служитимуть цілодобово біля зруйнованих адмінбудівель та житлових будинків.

Володимир Тимошко застерігає: "Попереджаю - всі факти мародерства будуть жорстко каратись в рамках діючого законодавства."

Нагадаємо, що вранці 2 січня росіяни здійснили як мінімум 3 удари по центру Харкова, призводячи до пошкодження багатоквартирних житлових будинків, господарчих споруд, іншої цивільної інфраструктури та автомобілів.

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