02.01.2024 12:18 Рита Парфенова

Більше 40 житлових будинків постраждало у Харкові внаслідок ракетного удару (фото)

Станом на 11:00, внаслідок ракетних обстрілів Шевченківського району, виявлено 41 житловий будинок, який отримав пошкодження 2 січня.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду, пошкоджено близько 1,2 тис. вікон у квартирах і місцях загального користування, а також пошкоджено дві покрівлі.



Міський голова Ігор Терехов повідомив журналістам, що для ліквідації наслідків ранкового обстрілу залучені всі комунальні служби. Деякі будинки мають проблеми з тепло-, газо- та електропостачанням.



«Було пошкоджено магістральний газопровід, стався вибух. Станом на зараз витік газу локалізували. Також було пошкоджено теплову магістраль. Зараз наші комунальні служби працюють над тим, щоб оперативно усунути пошкодження, бо вночі очікуємо зниження температури. Крім цього, є будинок із дуже серйозними пошкодженнями. Зараз будівельники працюють над можливістю збереження цієї будівлі, бо там відійшла тримальна стіна», - повідомив Ігор Терехов.



У результаті терористичної атаки одна людина загинула, а 45 отримали поранення, серед яких п'ятеро дітей віком від 6 до 13 років.



Постраждалі, які цього потребують, розселяються у гуртожитки.



Зараз у Шевченківському районі комунальники усувають наслідки ранкових обстрілів. Зокрема, бригади КП «Харківспецбуд» закривають контури вибитих вікон та обстежують будівлі на наявність інших пошкоджень. Роботи тривають.





У міській раді зазначили, що у результаті ракетних ударів з 29 грудня по 2 січня в Харкові пошкоджено 116 житлових будинків, і обстеження триває. Кількість виявлених пошкоджень може збільшитися.

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