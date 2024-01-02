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02.01.2024  11:47   

Як виглядає тихий центр Харкова після прильоту російської ракети (фото)

2 січня близько 07:30 збройні сили рф завдали масований ракетний удар по цивільних обʼєктах центральної частини міста Харків.


Фото: ДСНС, Прокуратура, ХОВА

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, внаслідок трьох ракетних ударів у Шевченківському районі зазначено загибель однієї людини, а кількість постраждалих збільшилася до 45 осіб за попередніми даними. Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, магазини, кафе, аптеки та автомобілі.

У пресслужбі Прокуратури Харківськохї області розповіли, що на місцях обстрілів працюють прокурори разом із слідчими поліції, проводяться слідчі дії. Шевченківська окружна прокуратура м. Харкова розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 41 людина постраждала, ще одна загинула внаслідок російського обстрілу Харкова вранці 2 січня 2024 року.
 
Фото: ДСНС, Прокуратура, ХОВА
Фото наслідків ракетного удару по Шевченківському району Харкова
 
Фото наслідків ракетного удару по Шевченківському району Харкова
 
Фото наслідків ракетного удару по Шевченківському району Харкова
 
Фото наслідків ракетного удару по Шевченківському району Харкова
 
Фото наслідків ракетного удару по Шевченківському району Харкова
 
Фото наслідків ракетного удару по Шевченківському району Харкова
 
Фото наслідків ракетного удару по Шевченківському району Харкова
 
Фото наслідків ракетного удару по Шевченківському району Харкова\
 
Фото наслідків ракетного удару по Шевченківському району Харкова
 
Фото наслідків ракетного удару по Шевченківському району Харкова
 
Фото наслідків ракетного удару по Шевченківському району Харкова
 
Фото наслідків ракетного удару по Шевченківському району Харкова
 
Фото наслідків ракетного удару по Шевченківському району Харкова
 
Фото наслідків ракетного удару по Шевченківському району Харкова
 
Фото наслідків ракетного удару по Шевченківському району Харкова
 
Фото наслідків ракетного удару по Шевченківському району Харкова
 
Фото наслідків ракетного удару по Шевченківському району Харкова
Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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