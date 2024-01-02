Ракетний обстріл Харкова 2 січня 2024 року: серед постраждалих - 5 дітей

Внаслідок ворожих ракетних ударів у центрі Харкова загинула 91-річна жінка.
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У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі очікується сильний дощ. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається.
2 січня 2011 року вперше було відзначено неофіційний День інтроверта, який став із самого початку всесвітнім.
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