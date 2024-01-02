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02.01.2024  10:54   Рита Парфенова

Ракетний обстріл Харкова 2 січня 2024 року: серед постраждалих - 5 дітей

Внаслідок ворожих ракетних ударів у центрі Харкова загинула 91-річна жінка.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, за останніми даними, є 44 постраждалих, серед яких 5 дітей: Серед них 5 дітей: три хлопчики 9 років; дві дівчатка 6 і 13 років. Діти отримали вибухові травми, забої, акубаротравми та виявили гострі реакції на стрес.

Загалом поранення отримали 24 жінки (віком від 19 до 84 років) і 15 чоловіків (віком від 24 до 60 років). Зараз 28 постраждалих, включаючи 3 дітей, перебувають у лікарнях, а їхній стан оцінюється як середній.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ракетна атака по Харкову призвела до трьох пожеж, серйозних руйнувань цивільної інфраструктури та численних постраждалих.

Источник:   ХОВА
 Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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