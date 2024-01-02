02.01.2024 14:52 Рита Парфенова

Комунальні послуги в пошкоджених будинках планують відновити до вечора, – Ігор Терехов

Усі комунальні служби готуються до зниження температури зовнішнього повітря, яке очікується вночі, та активно усувають наслідки ракетного обстрілу середмістя Харкова.



Фото: РЕДПОСТ

Про це міський голова Ігор Терехов повідомив в ефірі національного телемарафону, передає РЕДПОСТ.

За його словами, через пошкодження два будинки залишаються без водопостачання, ще шість - без опалення. Крім того, є певні проблеми з газо- та електропостачанням, на місцях прильотів працюють фахівці.



«Вночі очікуємо зниження температури, тому важливо оперативно закрити контури пошкоджених будинків та відновити теплопостачання», - наголосив Ігор Терехов.



Також він повідомив, що внаслідок обстрілів була пошкоджена контактна мережа електротранспорту на одній з вулиць Харкова. Відновлювальні роботи тривають.