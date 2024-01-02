    
Главная Новини Харкова ЖКГ Комунальні послуги в пошкоджених будинках планують відновити до вечора, – Ігор Терехов
02.01.2024  14:52   Рита Парфенова

Комунальні послуги в пошкоджених будинках планують відновити до вечора, – Ігор Терехов

Усі комунальні служби готуються до зниження температури зовнішнього повітря, яке очікується вночі, та активно усувають наслідки ракетного обстрілу середмістя Харкова.


Фото: РЕДПОСТ
Про це міський голова Ігор Терехов повідомив в ефірі національного телемарафону, передає РЕДПОСТ.

За його словами, через пошкодження два будинки залишаються без водопостачання, ще шість - без опалення. Крім того, є певні проблеми з газо- та електропостачанням, на місцях прильотів працюють фахівці.

«Вночі очікуємо зниження температури, тому важливо оперативно закрити контури пошкоджених будинків та відновити теплопостачання», - наголосив Ігор Терехов.

Також він повідомив, що внаслідок обстрілів була пошкоджена контактна мережа електротранспорту на одній з вулиць Харкова. Відновлювальні роботи тривають.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, як виглядає центр Харкова після російського обстрілу.

 

Тэги:  ігор терехов, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.01 Влада Ігор Терехов: Укриття у Харкові відчинені, щоб люди могли прийти туди в будь-який час 31.12 Надзвичайні події Ігор Терехов закликав мешканців Харкова до єдності та берегти життя 31.12 Надзвичайні події Ігор Терехов розповів про наслідки ворожої атаки на Харків
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 