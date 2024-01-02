Комунальні послуги в пошкоджених будинках планують відновити до вечора, – Ігор Терехов

Усі комунальні служби готуються до зниження температури зовнішнього повітря, яке очікується вночі, та активно усувають наслідки ракетного обстрілу середмістя Харкова.
За його словами, через пошкодження два будинки залишаються без водопостачання, ще шість - без опалення. Крім того, є певні проблеми з газо- та електропостачанням, на місцях прильотів працюють фахівці.
«Вночі очікуємо зниження температури, тому важливо оперативно закрити контури пошкоджених будинків та відновити теплопостачання», - наголосив Ігор Терехов.
Також він повідомив, що внаслідок обстрілів була пошкоджена контактна мережа електротранспорту на одній з вулиць Харкова. Відновлювальні роботи тривають.
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У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі очікується сильний дощ. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається.
2 січня 2011 року вперше було відзначено неофіційний День інтроверта, який став із самого початку всесвітнім.
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