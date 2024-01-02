Про тип ракет, якими обстрілювали Харків, та збільшення кількості постраждалих розповіли у поліції

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області.

Обстріл міста почався вранці приблизно о 7:30, і було зафіксовано принаймні три вибухи. Слідчі, експерти та вибухотехніки працюють на місцях ударів, збираючи матеріальні докази, опитуючи свідків і постраждалих, фіксуючи наслідки обстрілів. Фахівці виявили фрагменти ракети «Іскандер-М».

Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарські споруди, цивільна інфраструктура та автомобілі.

Внаслідок атаки поранені 53 людини, з них одна загинула, а 52 отримали поранення. Серед постраждалих шестеро дітей віком від 6 до 13 років (чотири хлопчики і дві дівчинки).

За словами начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, росіяни продовжують тероризувати харків'ян та намагаються викликати паніку серед населення.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни згідно зі статтями 438 ч. 1 і 438 ч. 2 Кримінального кодексу України.