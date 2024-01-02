    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Про тип ракет, якими обстрілювали Харків, та збільшення кількості постраждалих розповіли у поліції
02.01.2024  15:05   Рита Парфенова

Про тип ракет, якими обстрілювали Харків, та збільшення кількості постраждалих розповіли у поліції

Російські військові вдарили по Харкову ракетами «Іскандер»: поліція продовжує фіксувати нові злочини військових рф.

іскандер-м

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області.

Обстріл міста почався вранці приблизно о 7:30, і було зафіксовано принаймні три вибухи. Слідчі, експерти та вибухотехніки працюють на місцях ударів, збираючи матеріальні докази, опитуючи свідків і постраждалих, фіксуючи наслідки обстрілів. Фахівці виявили фрагменти ракети «Іскандер-М».

Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарські споруди, цивільна інфраструктура та автомобілі.

Внаслідок атаки поранені 53 людини, з них одна загинула, а 52 отримали поранення. Серед постраждалих шестеро дітей віком від 6 до 13 років (чотири хлопчики і дві дівчинки).

За словами начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, росіяни продовжують тероризувати харків'ян та намагаються викликати паніку серед населення.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни згідно зі статтями 438 ч. 1 і 438 ч. 2 Кримінального кодексу України.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, як виглядає центр Харкова після російського обстрілу.

 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.01 Надзвичайні події та кримінал Вирви, бите скло та купи цегли: центр Харкова після ракетного удару 2 січня (фото)   02.01 Надзвичайні події Оновлені дані, скільки людей постраждало від ракетного удару у Харкові (відео) 02.01 Надзвичайні події Поліція Харкова охоронятиме від мародерів постраждалі будинки Харкова
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 