02.01.2024 15:19 Дмитрий Колоней

Стало відомо, куди звертатися постраждалим від обстрілу Харкова

До уваги постраждалих під час ранкового обстрілу мешканців Шевченківського району Харкова.



Стало відомо, куди звертатися постраждалим від обстрілу Харкова



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, міська влада звернулася до мешканців Харкова, які постраждали від удару ворога:

"Якщо ви залишилися без житла або ваше житло частково зруйноване, якщо вам потрібна допомога в тимчасовому проживанні або в речах першої необхідності, можете звернутися за телефонами: (057) 760-72-41, (057) 725-29-93.

Графік роботи приймальні: понеділок-пʼятниця, з 8:30 до 17:00."