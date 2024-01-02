02.01.2024 16:00 Дмитро Колонєй

Харківські рятувальники ліквідовують наслідки ракетної атаки окупантів

У Харкові діють 15 чоловік особового складу та 5 одиниць аварійно-рятувальної техніки.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ ДСНС, вранці 02 січня 2024 року середмістя Харкова знову зазнало ворожого обстрілу ракетами.

Наслідком стали чисельні руйнування цивільної інфраструктури, загибель людини та поранення 50 осіб. Після ліквідації пожеж, проведення дорозвідки та надання допомоги людям, які зазнали поранень і які були заблоковані у своїх квартирах, рятувальники приступили до розбирання понівечених вибухами конструкцій гаражів та інших споруд у дворі житлового кварталу.

На місці події працювали 15 чоловік особового складу та 5 одиниць аварійно-рятувальної техніки ДСНС.