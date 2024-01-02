    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Харківські рятувальники ліквідовують наслідки ракетної атаки окупантів
02.01.2024  16:00   Дмитро Колонєй

Харківські рятувальники ліквідовують наслідки ракетної атаки окупантів

У Харкові діють 15 чоловік особового складу та 5 одиниць аварійно-рятувальної техніки.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, вранці 02 січня 2024 року середмістя Харкова знову зазнало ворожого обстрілу ракетами.
 
Наслідком стали чисельні руйнування цивільної інфраструктури, загибель людини та поранення 50 осіб. Після ліквідації пожеж, проведення дорозвідки та надання допомоги людям, які зазнали поранень і які були заблоковані у своїх квартирах, рятувальники приступили до розбирання понівечених вибухами конструкцій гаражів та інших споруд у дворі житлового кварталу. 
 
 
На місці події працювали 15 чоловік особового складу та 5 одиниць аварійно-рятувальної техніки ДСНС.
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  обстріл, агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.01 Надзвичайні події Стало відомо, куди звертатися постраждалим від обстрілу Харкова 01.01 Надзвичайні події Рятувальники під ворожими обстрілами загасили дві пожежі на Харківщині 01.01 Надзвичайні події На Харківщині під час обстрілу загинув невідомий чоловік (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 