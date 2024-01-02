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02.01.2024  16:32   Дмитрий Колоней

У Харкові спіймали любителя наркотиків із значним забороненим вантажем

Зловмисник із забороненими речовинами видав себк дивною поведіною.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ Нацполіції, група реагування роти Управління поліці прибула на виклик до багатоквартирного будинку Слобідського району. Один із мешканців поводився досить дивно. Під час бесіди чоловік зізнався, що має вдома наркотичні речовини. 
 
За адресою виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області.
 
Правоохоронці вилучили з оселі 31-річного харків’янина понад 1,5 кілограма канабісу.
Вилучені речові докази направлені на експертизу.
 
Дізнавачі відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного зберігання наркотичних засобів.
Тэги:  наркотики, харків
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