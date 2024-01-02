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02.01.2024  17:18   Дмитрий Колоней

Обстріл Харкова: більше півтисячі вікон вибиті у головному корпусі каразінського університету

Який бік будівлі постраждав найбільше, розповіли у відомому університеті Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Суспільне,  за словами речниці університету ім. Каразіна Лілії Змій,  внаслідок ракетних ударів РФ по Харкову 2 січня 2024 року 550 вікон вибиті у будівлі головного корпусу Каразінського університету.
 
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"Найбільше постраждали старі вікна з дерев'яними рамами з хімічної сторони будівлі, ближчої до будівлі Держпрому. Каразінці ліквідують наслідки чергового російського злочину: прибирають уламки та закривають віконні рами", — сказала речниця.
Источник:   Суспільне
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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