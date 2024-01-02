02.01.2024 17:50 Дмитро Колонєй
На Харківщині розшукують та судитимуть поліцейського, який перейшов на бік окупантів
Завершено спецрозслідування стосовно правоохоронця, який допомогав ворогу на Харківщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру,
під час окупації м. Балаклія дільничний офіцер поліції Ізюмського райуправління Нацполіції, добровільно перейшов на бік ворога:
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спочатку роздавав гуманітарну допомогу від РФ, створюючи вигляд турботи від держави-агресора.
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згодом очолив посаду «полицейского патрульно-постовой службы» в «Балаклейском отделе полиции».
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охороняв обʼєкти, які мали значення для «нової влади» для безпечного перебування.
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супроводжував та охороняв представників окупаційної адміністрації, які збирали «данину» з місцевих підприємців на ринку.
Зрадника звільнено з органів Національної поліції України. За наявними даними, обвинувачений переховується від українського правосуддя на території РФ. Його оголошено у розшук.
Обвинувальний акт розглядатимуть у Балаклійському районному суді Харківської області.
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