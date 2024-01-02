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02.01.2024  17:50   Дмитро Колонєй

На Харківщині розшукують та судитимуть поліцейського, який перейшов на бік окупантів

Завершено спецрозслідування стосовно правоохоронця, який допомогав ворогу на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 
під час окупації м. Балаклія дільничний офіцер поліції Ізюмського райуправління Нацполіції, добровільно перейшов на бік ворога:
  • спочатку роздавав гуманітарну допомогу від РФ, створюючи вигляд турботи від держави-агресора.  
  • згодом очолив посаду «полицейского патрульно-постовой службы» в «Балаклейском отделе полиции».  
  • охороняв обʼєкти, які мали значення для «нової влади» для безпечного перебування. 
  • супроводжував та охороняв представників окупаційної адміністрації, які збирали «данину» з місцевих підприємців на ринку. 
 
Зрадника звільнено з органів Національної поліції України. За наявними даними, обвинувачений переховується від українського правосуддя на території РФ. Його оголошено у розшук.  
 
Обвинувальний акт розглядатимуть у Балаклійському районному суді Харківської області.  
 
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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