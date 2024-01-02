02.01.2024 18:31 Дмитро Колонєй

Загальна кількість постраждалих у Харкові досягла 63 осіб

Збільшилася загальна кількість постраждалих у Харкові.



Загальна кількість постраждалих у Харкові досягла 63 осіб



Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, загальна кількість постраждалих значно зросла. Наразі вона становить 63 особи: 1 жінка (91 рік) загинула, 62 людей поранено.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що 41 людина постраждала, ще одна загинула внаслідок російського обстрілу Харкова вранці 2 січня 2024 року.