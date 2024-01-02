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02.01.2024  18:31   Дмитро Колонєй

Загальна кількість постраждалих у Харкові досягла 63 осіб

Збільшилася загальна кількість постраждалих у Харкові.


Загальна кількість постраждалих у Харкові досягла 63 осіб

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, загальна кількість постраждалих значно зросла. Наразі вона становить 63 особи: 1 жінка (91 рік) загинула, 62 людей поранено.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що 41 людина постраждала, ще одна загинула внаслідок російського обстрілу Харкова вранці 2 січня 2024 року.

 

Источник:   ГУ Нацполиции
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