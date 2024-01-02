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02.01.2024  19:01   

Два харківські трамваї змінять маршрут руху у середу

Чому та як зміниться шлях курсування електротранспорту поінформували в харківському Департаменті інфраструктури.


Два харківські трамваї змінять маршрут руху у середу
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент інфраструктури, з 10:00 до 15:00 3 січня 2024 року буде припинений рух трамваїв на вул. Академіка Павлова, на ділянці від вул. Героїв Праці до пров. Салтівського, що пов'язано з ремонтом трамвайної колії.
 
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Трамваї №16, 16А курсуватимуть так:

 
  • розворотне коло «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк».

Трамвай №27 ходитиме таким чином:

  • розворотне коло «Новожанове» - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - майдан Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - в’їзд Семиградський - вул. Віринська - вул. Мойсеївська - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк» - вул. Шевченка - вул. Героїв Праці - пр. Тракторобудівників - розворотне коло «Салтівське».

 

Тэги:  маршрут, трамвай, харків
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