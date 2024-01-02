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02.01.2024  19:41   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова здали кров для хворих дітлахів

Співробітники КП «Харківводоканал» беруть участь у донорському русі.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківводоканал», напередодні зимових свят 30 працівників підприємства здали плазму крові для тяжкохворих малюків, які перебувають на лікуванні у Міській клінічній дитячій лікарні №16. 
 
За словами головного бухгалтера первинної профспілкової організації  Олександра Лисих, у 2023 році  робітники підприємсива та його відокремлених підрозділів стали донорами крові понад 300 разів.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  кров, донори, харків
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