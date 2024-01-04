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04.01.2024  09:43   Рита Парфенова

Окупанти вдарили по Харкову: у ХОВА повідомили про ворожі обстріли Харківщини

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів.

вибух
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
3 січня близько 22:40 ворог завдав 2 удари по Шевченківському району м. Харків. Попередньо – С-300. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна у житловому будинку. Без постраждалих.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Алісівка, Липці, Лук'янці Харківського району; Стариця, Зибине Чугуївського району; Одрадне, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Ворог з авіації обстріляв населені пункти Мороховець Харківського району; Петропавлівка, Кучерівка, Подоли, Берестове, Колодязне Куп'янського району.

Зокрема, ворог обстріляв населені пункти:
  • по селу Подоли Куп'янського району окупанти завдали ударів по близько 10:00. Пошкоджено приватний будинок;
  • ворожі обстріли біля с. Золочів Богодухівського району, а також Липців Харківського району відбулися близько 11:00. Без постраждалих;
  • близько 16:00 між с. Глибоке і с. Мороховець Харківського району окупанти завдали удар КАБом. Без потерпілих.
  • ще раз село Липці обстріляне ворогом близько 20:00. Пошкоджено приватний житловий будинок. Постраждалих немає.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 3 січня 2024 року.
Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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