04.01.2024 09:43 Рита Парфенова
Окупанти вдарили по Харкову: у ХОВА повідомили про ворожі обстріли Харківщини
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
3 січня близько 22:40 ворог завдав 2 удари по Шевченківському району м. Харків. Попередньо – С-300. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна у житловому будинку. Без постраждалих.
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Алісівка, Липці, Лук'янці Харківського району; Стариця, Зибине Чугуївського району; Одрадне, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.
Ворог з авіації обстріляв населені пункти Мороховець Харківського району; Петропавлівка, Кучерівка, Подоли, Берестове, Колодязне Куп'янського району.
Зокрема, ворог обстріляв населені пункти:
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по селу Подоли Куп'янського району окупанти завдали ударів по близько 10:00. Пошкоджено приватний будинок;
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ворожі обстріли біля с. Золочів Богодухівського району, а також Липців Харківського району відбулися близько 11:00. Без постраждалих;
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близько 16:00 між с. Глибоке і с. Мороховець Харківського району окупанти завдали удар КАБом. Без потерпілих.
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ще раз село Липці обстріляне ворогом близько 20:00. Пошкоджено приватний житловий будинок. Постраждалих немає.
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