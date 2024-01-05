На Харківщині викрито чоловіка та жінку, які працювали на ворога

На Харківщині слідчі заочно повідомили жінці та чоловіку про підозру у скоєнні колабораційної діяльності
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, колишні безробітна та охоронець хлібокомбінату добровільно погодилися на співпрацю з окупантами та стали працювати в незаконному правоохоронному органі на тимчасово окупованій території Куп’янського району.
Слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури та за оперативним супроводженням працівників 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НП України повідомили 22-річній жінці та 49-річному чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
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