05.01.2024 12:37 Рита Парфенова

На Харківщині викрито чоловіка та жінку, які працювали на ворога

На Харківщині слідчі заочно повідомили жінці та чоловіку про підозру у скоєнні колабораційної діяльності

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, колишні безробітна та охоронець хлібокомбінату добровільно погодилися на співпрацю з окупантами та стали працювати в незаконному правоохоронному органі на тимчасово окупованій території Куп’янського району.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури та за оперативним супроводженням працівників 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НП України повідомили 22-річній жінці та 49-річному чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що поліція оприлюднила фото колаборантів , які втекли одразу після звільнення з-під окупації Харківської області. Багато з них зараз переховуються в ЄС.