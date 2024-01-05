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05.01.2024  11:58   Рита Парфенова

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом доби до поліції Харківщини надійшло 990 заяв від громадян про правопорушення та події

поліція

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Особовий склад ГУНП в Харківській області здійснив доставку для перевірки 35 осіб, які підозрюються у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та проведенні пропагандистської діяльності. Всього на блокпостах Харківської області було перевірено 4600 транспортних засобів з метою запобігання потраплянню нелегальної зброї та наркотиків у населені пункти.

У ході роботи на території міста та області правоохоронці виявили 3 особи, які займалися незаконним обігом наркотиків, та вилучили у них заборонені речовини.

Протягом минулої доби також сталося 9 дорожньо-транспортних пригод, у яких травми отримали 10 громадян. Правоохоронці склали 2 адміністративні протоколи щодо водіїв, які перебували за кермом автомобіля у стані сп'яніння.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що слідчі документували наслідки воєнних злочинів російських військових на Харківщині за останню добу.

Тэги:  поліція, харків
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