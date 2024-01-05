Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Особовий склад ГУНП в Харківській області здійснив доставку для перевірки 35 осіб, які підозрюються у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та проведенні пропагандистської діяльності. Всього на блокпостах Харківської області було перевірено 4600 транспортних засобів з метою запобігання потраплянню нелегальної зброї та наркотиків у населені пункти.

У ході роботи на території міста та області правоохоронці виявили 3 особи, які займалися незаконним обігом наркотиків, та вилучили у них заборонені речовини.

Протягом минулої доби також сталося 9 дорожньо-транспортних пригод, у яких травми отримали 10 громадян. Правоохоронці склали 2 адміністративні протоколи щодо водіїв, які перебували за кермом автомобіля у стані сп'яніння.

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