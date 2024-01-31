Комплексну модернізацію насосної станції здійснюють на «Харківводоканалі»

Як повідомив РЕДПОСТ начальник управління артезіанського водопроводу та насосних станцій Олександр Черняєв, сьогодні, 31 січня, ремонтні роботи проводяться на Салтівській ВНС.

«Після завершення робіт на водопровідній насосній станції Слобідського району, де капітально відремонтували запірну арматуру, розпочали масштабну реконструкцію наступного об'єкту», – розповів він.

Наразі на Салтівській станції планується заміна двох напірних ділянок трубопроводу діаметром 600 мм, зі встановленням нової запірної та захисної арматури. Це вдосконалить управління та регулювання роботи станції як у звичайному режимі, так і в екстрених ситуаціях. Планується також проведення технічного обслуговування та профілактики електродвигунів, насосних агрегатів із системами розвітрювання, а також необхідних будівельно-ремонтних робіт у приміщеннях.

«Ремонт об'єкта в жодному разі не вплине на водопостачання харків'ян у повному обсязі», – зазначив Олександр Черняєв.

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