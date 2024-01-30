30.01.2024 15:20 Віталій Хінєвіч

Комунальники відновили ділянку колектора у Київському районі після ракетного удару

Бригади комплексу «Харківводвідведення» відновили зруйновану вибухом ділянку каналізаційного колектора у Київському районі, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив заступник директора з виробництва комплексу Ігор Плотніков, було виконано заміну 14 метрів пошкодженої ділянки зовнішнього трубопроводу діаметром 150 мм.

«Підготовчі та земляні роботи, а також, безпосередньо, перекладання ділянки колектора бригада під керівництвом інженера Євгена Бінозарова оперативно закінчила вчора, 30 січня, протягом одного дня. Зокрема, капітально відремонтували зруйнований оглядовий колядязь з оновленням обладнання, люка та плит перекриття.

Відновили систему водовідведення сучасними та міцними матеріалами. Без послуг тимчасово залишається один, найбільш постраждалий будинок. Наразі триває процес благоустрою місця робіт», - зазначив Ігор Плотніков.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у місті Харкові після ракетних атак 23 січня закрили контури всіх пошкоджених будинків.