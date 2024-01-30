30.01.2024 15:20 Віталій Хінєвіч
Комунальники відновили ділянку колектора у Київському районі після ракетного удару
Бригади комплексу «Харківводвідведення» відновили зруйновану вибухом ділянку каналізаційного колектора у Київському районі, передає РЕДПОСТ .
Як повідомив
заступник директора з виробництва комплексу Ігор Плотніков, було виконано заміну 14 метрів пошкодженої ділянки зовнішнього трубопроводу діаметром 150 мм.
«Підготовчі та земляні роботи, а також, безпосередньо, перекладання ділянки колектора бригада під керівництвом інженера Євгена Бінозарова оперативно закінчила вчора, 30 січня, протягом одного дня. Зокрема, капітально відремонтували зруйнований оглядовий колядязь з оновленням обладнання, люка та плит перекриття.
Відновили систему водовідведення сучасними та міцними матеріалами. Без послуг тимчасово залишається один, найбільш постраждалий будинок. Наразі триває процес благоустрою місця робіт», - зазначив Ігор Плотніков.
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писав, що у місті Харкові після ракетних атак 23 січня закрили
контури всіх пошкоджених будинків.
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