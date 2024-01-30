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30.01.2024  15:07   Дмитро Колонєй

Дорожники відновили покриття на низці вулиць Харкова

Де працювали фахівці підприємства розповіли у КП «Шляхрембуд» Харкова.

Відновили покриття на низці вулиць міста дорожники: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, бригади КП «Шляхрембуд» відновили асфальтобетонне покриття після робот, проведених інженерними службами на вулицях:
 
  • 23 Серпня,
  • Григорія Сковороди,
  • Клочківській,
  • майдані Свободи та ін. 
Відновили покриття на низці вулиць міста дорожники: Новини Харкова
 
30 січня 2024 року на вулицях Харкова працюють
  • 173 робітники;
  • 83 одиниці спецтехніки підприємства.
За попередню добу 
  • вивезено 187 куб. м снігу, льоду і ТПВ;
  • використано 20 куб. м піщано-сольової суміші та 12 т солі.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що КП «Харківський метрополітен» припиняє транслювання відомостей про розміщення та пересування міського транспорту в мережі Інтернет.

 

Тэги:  ремонт, дороги, харків
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