30.01.2024 15:07 Дмитро Колонєй

Дорожники відновили покриття на низці вулиць Харкова

Де працювали фахівці підприємства розповіли у КП «Шляхрембуд» Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , бригади КП «Шляхрембуд» відновили асфальтобетонне покриття після робот, проведених інженерними службами на вулицях:

23 Серпня,

Григорія Сковороди,

Клочківській,

майдані Свободи та ін.

30 січня 2024 року на вулицях Харкова працюють

173 робітники;

83 одиниці спецтехніки підприємства.

За попередню добу

вивезено 187 куб. м снігу, льоду і ТПВ;

використано 20 куб. м піщано-сольової суміші та 12 т солі.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що КП «Харківський метрополітен» припиняє транслювання відомостей про розміщення та пересування міського транспорту в мережі Інтернет.