Дорожники відновили покриття на низці вулиць Харкова

Де працювали фахівці підприємства розповіли у КП «Шляхрембуд» Харкова.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що КП «Харківський метрополітен» припиняє транслювання відомостей про розміщення та пересування міського транспорту в мережі Інтернет.
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Порада дня – не поспішайте реалізовувати ідеї, що прийшли в голову. Записуйте думки, щоб оцінити їх пізніше на свіжу голову.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
В Україні 30 січня відзначається День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ.
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