30.01.2024 14:42 Дмитро Колонєй

Розшукують поліцейську з Харківщини, яка забезпечувала кадрами окупантів

Судитимуть посадовицю окупаційної влади на Харківщині, яка втекала у РФ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , поліцейська сектору реагування патрульної поліції з Чугуївщини у травні 2022 року, коли Вовчанськ перебував під окупацією, співпрацювала з ворогом

добровільно обійняла посаду «начальника отдела кадрового обеспечения» у псевдополіції;

проводила співбесіди з кандидатами на працевлаштування,

складала проєкти трудових договорів;

формувала та оновлювала списки особового складу та резерву на посади. здійснювала переклад документів, необхідних для отримання паспортів РФ, з української мови на російську;

проводила службові розслідування за фактами порушення службової дисципліни співробітниками незаконно створеного окупантами відділу поліції;

згодом жінка стала «и.о. инспектора ДПС отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения УВД ВГА Харьковской области», фактично продовжуючи виконувати функції «кадровички» в окупаціійній поліції.

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Обвинувачена переховується від українського правосуддя на території російської федерації. Її оголошено у розшук.

Справу направлено на розгляд до Чугуївського міського суду Харківської області.

Жінці загрожує тюремний строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі

з конфіскацією майна.