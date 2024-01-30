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30.01.2024  14:42   Дмитро Колонєй

Розшукують поліцейську з Харківщини, яка забезпечувала кадрами окупантів

Судитимуть посадовицю окупаційної влади на Харківщині, яка втекала у РФ.

Забезпечувала кадрами окупантів жінка під Харковом, а потім втекла у Росію????
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, поліцейська сектору реагування патрульної поліції з Чугуївщини у травні 2022 року, коли Вовчанськ перебував під окупацією, співпрацювала з ворогом:
 
  • добровільно обійняла посаду «начальника отдела кадрового обеспечения» у псевдополіції;
  • проводила співбесіди з кандидатами на працевлаштування,
  • складала проєкти трудових договорів;
  • формувала та оновлювала списки особового складу та резерву на посади. здійснювала переклад документів, необхідних для отримання паспортів РФ, з української мови на російську;
  • проводила службові  розслідування за фактами порушення службової дисципліни співробітниками незаконно створеного окупантами відділу поліції; 
  • згодом жінка стала «и.о. инспектора ДПС отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения УВД ВГА Харьковской области», фактично продовжуючи виконувати функції «кадровички» в окупаціійній поліції. 

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Обвинувачена переховується від українського правосуддя на території російської федерації. Її оголошено у розшук. 
 
Справу направлено на розгляд до Чугуївського міського суду Харківської області.
 
Жінці загрожує тюремний строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі
з конфіскацією майна.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у  передмісті Харкова оголошена у розшук жінка, яка поширювала вплив окупантів на окупованій території.
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків, розшук
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