30.01.2024 14:42 Дмитро Колонєй
Розшукують поліцейську з Харківщини, яка забезпечувала кадрами окупантів
Судитимуть посадовицю окупаційної влади на Харківщині, яка втекала у РФ.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, поліцейська сектору реагування патрульної поліції з Чугуївщини у травні 2022 року, коли Вовчанськ перебував під окупацією, співпрацювала з ворогом
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добровільно обійняла посаду «начальника отдела кадрового обеспечения» у псевдополіції;
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проводила співбесіди з кандидатами на працевлаштування,
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складала проєкти трудових договорів;
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формувала та оновлювала списки особового складу та резерву на посади. здійснювала переклад документів, необхідних для отримання паспортів РФ, з української мови на російську;
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проводила службові розслідування за фактами порушення службової дисципліни співробітниками незаконно створеного окупантами відділу поліції;
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згодом жінка стала «и.о. инспектора ДПС отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения УВД ВГА Харьковской области», фактично продовжуючи виконувати функції «кадровички» в окупаціійній поліції.
Обвинувачена переховується від українського правосуддя на території російської федерації. Її оголошено у розшук.
Справу направлено на розгляд до Чугуївського міського суду Харківської області.
Жінці загрожує тюремний строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі
з конфіскацією майна.
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