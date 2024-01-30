30.01.2024 13:08 Дмитро Колонєй

У передмісті Харкова оголошена у розшук жінка, яка поширювала вплив окупантів на окупованій території

Під Харковом судитимуть жінку, перейшла на бік ворога, стала посадовицею та пропагандиською, а потім втекла у РФ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 47-річна жінка під час окупації м. Вовчанськ перейшла на бік загарбників:

обійняла посаду «начальника відділу культури, молоді та спорту» у так званій «Військово-цивільній адміністрації Вовчанського району Харківської області»;

брала участь у підготовці проєктів рішень військово-цивільної адміністрації, організовувала роботу відділу;

складала та затверджувала табелі обліку робочого часу підлеглих, на підставі яких у подальшому їм нараховувалась заробітна плата у російській валюті;

оганізовувала заходи, присвячені пам’ятним датам російської історії. Зокрема вона координувала проведення свята до «дня прапора Росії»;

закликала працівників свого відділу прибути на даний захід в обов’язковому порядку;

організувала виступ музичних колективів, які виконували російські пропагандистські пісні.

Пропагандистку оголошено у розшук. Їй загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Обвинувальний акт направлено до Чугуївського міського суду Харківської області.