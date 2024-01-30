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30.01.2024  13:08   Дмитро Колонєй

У передмісті Харкова оголошена у розшук жінка, яка поширювала вплив окупантів на окупованій території

Під Харковом судитимуть жінку, перейшла на бік ворога, стала посадовицею та пропагандиською, а потім втекла у РФ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 47-річна жінка під час окупації м. Вовчанськ перейшла на бік загарбників:
  • обійняла посаду «начальника відділу культури, молоді та спорту» у так званій «Військово-цивільній адміністрації Вовчанського району Харківської області»;
  • брала участь у підготовці проєктів рішень військово-цивільної адміністрації, організовувала роботу відділу;
  • складала та затверджувала табелі обліку робочого часу підлеглих, на підставі яких у подальшому їм нараховувалась заробітна плата у російській валюті;
  • оганізовувала заходи, присвячені пам’ятним датам російської історії. Зокрема вона координувала проведення свята до «дня прапора Росії»;
  • закликала працівників свого відділу прибути на даний захід в обов’язковому порядку;
  • організувала виступ музичних колективів, які виконували російські пропагандистські пісні.
 
Пропагандистку оголошено у розшук. Їй загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
 
Обвинувальний акт направлено до Чугуївського міського суду Харківської області. 
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
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