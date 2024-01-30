Пожежа: у Харкові горить автівка (відео)

Серед вулиці у Харкові горить автомобіль.
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові на вулиці спалахнула автівка. Це сталося на Палаці спорту. Подробиць поки що нема.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у вогні тисяч пожеж Харківщини за місяць загинули сотні людей.
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Порада дня – не поспішайте реалізовувати ідеї, що прийшли в голову. Записуйте думки, щоб оцінити їх пізніше на свіжу голову.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
В Україні 30 січня відзначається День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ.
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