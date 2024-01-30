30.01.2024 13:30

Пожежа: у Харкові горить автівка (відео)

Серед вулиці у Харкові горить автомобіль.

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові на вулиці спалахнула автівка. Це сталося на Палаці спорту. Подробиць поки що нема.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у вогні тисяч пожеж Харківщини за місяць загинули сотні людей.