    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Пожежа: у Харкові горить автівка (відео)
30.01.2024  13:30   

Пожежа: у Харкові горить автівка (відео)

Серед вулиці у Харкові горить автомобіль.

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові на вулиці спалахнула автівка. Це сталося на Палаці спорту. Подробиць поки що нема.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у вогні тисяч пожеж Харківщини за місяць загинули сотні людей.

 

Тэги:  пожежа, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.01 Надзвичайні події Харківщина на ранок 30 січня. Оперативна обстановка від ДСНС 29.01 Надзвичайні події У вогні пожеж Харківщини за місяць загинули сотні людей 29.01 Надзвичайні події У будинку на Харківщині стався вибух
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 