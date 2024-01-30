Ігор Терехов – про плани ворога захопити Харків

Харківській міський голова Ігор Терехов прокоментував потенційні загрози, які нависають над містом.
Про це Ігор Терехов розповів в ефірі національного телемарафону, повідомляє РЕДПОСТ.
«Хочу сказати, що плани російського агресора с першої хвилини було захоплення України. Але це їм не вдалося й це їм не вдасться ніколи, в цьому я впевнений. Ми обов'язково переможемо. А що стосується їх розрахунків щодо захоплення того з чи іншого міста або території - це залежить від ЗСУ. Я дуже вдячний нашим військовим, які сьогодні захищають наше славетне місто-герой Харків, нашу Україну. Я впевнений, що ЗСУ не дадуть ворогу змоги просунутися в бік Харкова», – сказав він.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 30 січня 2024 року.
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