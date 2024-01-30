30.01.2024 14:12 Рита Парфенова

Ігор Терехов розповів, коли й скільки вулиць Харкова ще змінять назви

У Харкові перейменують усі топоніми, які пов'язані з краіною-агресоркою.



Фото: РЕДПОСТ

Про це міськийй голова Ігор Терехов розповів в ефірі національного телемарафону, повідомляє РЕДПОСТ.

Спочатку мер зазначив, що нещодавнє перейменування вулиці Пушкінській отримало позитивну реакцію харків'ян

«Обстріли й жахливі влучання у колишню вже вулицю Пушкінську прискорили процес перейменування. На сесії міської ради ми змінили назви 65 вулиць Харкова, які мали назви російських міст, діячів. У тому числі змінила назву вулиця Пушкінська. Вона названа на честь відомого харків'янина, Григорія Сковороди, і підтримка з боку харків'ян щодо перейменування вулиці була серйозною, мі ставили це питання на електронне голосування», – розповів він.



Мер міста відзначив, що у рамках Закону про заборону російської пропаганди потрібно перейменувати ще багато топонімів, але сьогодні це необхідно.



Це буде упродовж десь трьох-чотирьох місяців, ще залишається багато вулиць, які мі обов'язково повинні перейменувати згідно з Законом України. Ми працюємо кожного дня, скрупульозна робота проводиться. Треба зробити таким чином, щоб це було виважено, щоб були історичні назви, перейменування на честь наших, на жаль, загиблих героїв, які захищали Україну, місто Харків, і ми все це зробимо обов'язково.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові перейменували 65 топонімів, назви яких були пов’язані з росією та її союзниками.