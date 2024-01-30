    
Главная Новини Харкова Влада Ігор Терехов розповів про ліквідацію наслідків обстрілів, що сталися 23 січня
30.01.2024  14:26   Рита Парфенова

Ігор Терехов розповів про ліквідацію наслідків обстрілів, що сталися 23 січня

У місті Харкові після ракетних атак 23 січня закрили контури всіх пошкоджених будинків.


Фото: РЕДПОСТ

Про це міський голова Ігор Терехов повідомив під час національного телемарафону, передає РЕДПОСТ.

За його словами, протягом доби після обстрілів вдалося відновити тепло- та водопостачання в будинках містян.

За його словами, наразі три п'ятиповерхові будинки залишаються без енергопостачання, і фахівці "Харківобленерго" працюють над відновленням системи. У роботі вже задіяно нову трансформаторну підстанцію, оскільки попередню зруйновано під час обстрілу. Також були вжиті заходи для закриття контурів, і подальші роботи передбачають встановлення вибитих вікон.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу 23 січня пошкоджено 226 житлових будинків у Київському, Холодногірському та Салтівському районах. Загалом було вибито понад 5,5 тисяч вікон. Крім того, 28 нежитлових будівель отримали пошкодження, з більш ніж 1,2 тисячею вибитих вікон.

 

Тэги:  ігор терехов, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.01 Надзвичайні події Ігор Терехов повідомив про серію вибухів у Харкові 30.01 Влада Ігор Терехов розповів, коли й скільки вулиць Харкова ще змінять назви 30.01 Влада Ігор Терехов – про плани ворога захопити Харків
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 