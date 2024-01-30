Ігор Терехов розповів про ліквідацію наслідків обстрілів, що сталися 23 січня

Про це міський голова Ігор Терехов повідомив під час національного телемарафону, передає РЕДПОСТ.

За його словами, протягом доби після обстрілів вдалося відновити тепло- та водопостачання в будинках містян.

За його словами, наразі три п'ятиповерхові будинки залишаються без енергопостачання, і фахівці "Харківобленерго" працюють над відновленням системи. У роботі вже задіяно нову трансформаторну підстанцію, оскільки попередню зруйновано під час обстрілу. Також були вжиті заходи для закриття контурів, і подальші роботи передбачають встановлення вибитих вікон.

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Нагадаємо, що внаслідок обстрілу 23 січня пошкоджено 226 житлових будинків у Київському, Холодногірському та Салтівському районах. Загалом було вибито понад 5,5 тисяч вікон. Крім того, 28 нежитлових будівель отримали пошкодження, з більш ніж 1,2 тисячею вибитих вікон.