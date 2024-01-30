Сили оборони відбили сім атак ворога на Харківщині

Військові рф намагаються прорвати оборону на Куп'янському напрямку, але українські війська вкотре успішно надають відсіч противнику.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:
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Унаслідок авіаційних ударів постраждали населені пункти Харківської області, зокрема Великий Бурлук, Хатнє, Петропавлівка, Піщане, Берестове.
Артилерійський обстріл охопив понад 130 населених пунктів різних областей, включаючи Харківську, Чернігівську, Сумську, Луганську, Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську, Херсонську та Миколаївську.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 29 січня 2024 року.
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