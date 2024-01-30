30.01.2024 08:06 Рита Парфенова

Сили оборони відбили сім атак ворога на Харківщині

Військові рф намагаються прорвати оборону на Куп'янському напрямку, але українські війська вкотре успішно надають відсіч противнику.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:

на Слобожанському напрямку противник утримує свої військові сили у прикордонних районах та активно проводить диверсійні операції, спрямовані на заваду перекиданню наших військ на критичні напрямки. Також зафіксовано збільшення густоти мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області;

на Куп’янському напрямку відбито 7 атак ворога біля Синьківки та східніше Піщаного Харківської області.

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Унаслідок авіаційних ударів постраждали населені пункти Харківської області, зокрема Великий Бурлук, Хатнє, Петропавлівка, Піщане, Берестове.

Артилерійський обстріл охопив понад 130 населених пунктів різних областей, включаючи Харківську, Чернігівську, Сумську, Луганську, Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську, Херсонську та Миколаївську.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 29 січня 2024 року.