30.01.2024 07:30 Рита Парфенова

30 січня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

В Україні 30 січня відзначається День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ.

Свято відзначають із 2011 року. Органи соціально-психологічної та виховної роботи ЗСУ є невід'ємною частиною цілісного військового організму. Їхнє завдання полягає у підтримці військової дисципліни, організації морально-психологічного забезпечення життєдіяльності військ. Також вони відповідають за профілактику правопорушень у армійському середовищі. Головна мета цих органів – підвищення боєздатності Збройних сил України.

Прикмети дня

За новоюліанським календарем сьогодні відзначається Собор вчителів та святителів Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Золотоустого. Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотний вітер, то весна буде холодною. А сильний вітер, у свою чергу, вказував на вологу погоду: «Вітер сплутає погоду – бути сирому року». Якщо вітер віяв із півночі, а хмар не було, готувалися до великих холодів.



12 лютого не можна працювати вдома, прати, прясти пряжу, в'язати, а також злитися і ревнувати - погана прикмета. А люди, які перебувають у сварці, повинні обов'язково примиритись, інакше ворожнеча триватиме ще на рік.



Виставивши за двері старе взуття, можна уникнути конфліктів у сім'ї протягом усього року.



Робота у дворі для чоловіків буде вдалою.

Також цього дня

У 1790 році в Англії вперше у світі випробувана на морі рятувальна шлюпка.



1847 – місто Єрба Буена перейменовується у Сан-Франциско.



1882 – народився Франклін Делано Рузвельт, 32-й президент США (1933–1945), єдиний, хто обирався на цю посаду чотири рази.



1894 – Чарльз Кінг патентує винайдений ним відбійний молоток.



1917 – у Нью-Йорку записано першу у світі джазову платівку: Indiana (The Dark Town Strutters Ball), записану на фірмі «Колумбія» у Нью-Йорку (США) ансамблем музикантів «Оріджинел диксиленд Джаз Банд».



1925 – народився Дуглас Карл Енгельбарт, винахідник комп'ютерної миші.



1930 – народився Джин Хекмен (справжнє ім'я Юджин Олден), американський актор, володар двох «Оскарів» («Французький зв'язковий», «Міссісіпі у вогні», «Ні виходу», «Фірма», «Швидкі та мертві», «Ворог держави» »).



1931 - у бродвейському кінотеатрі "Лос-Анджелес" відбулася прем'єра фільму Чарлі Чапліна "Вогні міста" (у нашому прокаті - "Вогні великого міста").



1937 – народилася Ванесса Редгрейв, англійська актриса («Фотозбільшення», «Перерване життя», «Спокута», «Вбивство у Східному експресі», «Хрещена мати»).



1948 – убито Махатму Ганді, одного з керівників та ідеолога національно-визвольного руху Індії.



1951 – народився Філ Коллінз, англійський поп-співак, барабанщик та актор. Член гурту «Дженезис» (Genesis) з 1970 року, розпочав успішну сольну кар'єру в 1981, серед його хітів (часто нові версії старих пісень) – In the Air Tonight, 1981 та Groovy Kind of Love, 1988.



1952 – відкрився перший фестиваль італійської пісні у Сан-Ремо. Саме цьому конкурсу завдячують своїм успіхом Адріано Челентано та Доменіко Модуньо.



1958 – у Парижі відбувся перший показ колекції Ів-Сен Лорана.



1974 – народився Крістіан Бейл, англо-американський актор. Почав реальний зліт з «Еквілібріума», і долітався до ролі Бетмена в трилогії Нолана «Темний лицар».



2004 – користувач Юрій Коваль створив першу статтю Вікіпедії українською мовою – Атом.



2007 – вийшла у продаж операційна система Windows Vista.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Василь, Володимир, Григорій, Іван, Іполит, Максим, Пелагея, Петро, Степан, Федір, Феофіл.

за Юліанським календарем: Антон, Антоніна, Віктор, Георгій, Іван, Павло, Савелій.