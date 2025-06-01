01.06.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 1 червня

Ясному ранку у Харкові прийде на зміну похмурий день, але ввечері хмари повинні розсіятися. Без суттєвих опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

1 червня очікуєтьсямінлива хмарність. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 23 – 28° тепла.

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Народні прикмети

якщо перші два дні червня йде дощ, значить, весь місяць буде сухим, а літо – теплим;

якщо літо розпочинається з холодів, то наступні 40 днів будуть холодними;

якщо вранці побачите веселку, очікуйте дощ;

яскраво-червона зоря віщує гарний врожай жита;

чисте і ясне небо вранці обіцяє багатий урожай жита;

західний вітер означає погіршення погоди в найближчі дні;

якщо на небі хмари, але квіти жовтців не закрилися, дощу не буде;

дощить — чекайте на великий урожай льону;

якщо ворони сідають дзьобами в одну сторону – до сильного вітру.