Прогноз погоди у Харкові на 1 червня

Ясному ранку у Харкові прийде на зміну похмурий день, але ввечері хмари повинні розсіятися. Без суттєвих опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
1 червня очікуєтьсямінлива хмарність. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.
Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вдень 23 – 28° тепла.
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Сьогодні важко буде дотримуватись планів. Краще уникати поспішних рішень і діяти обережно.
Ясному ранку у Харкові прийде на зміну похмурий день, але ввечері хмари повинні розсіятися. Без суттєвих опадів.
У перший день літа у багатьох країнах відзначається свято, присвячене дітям
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