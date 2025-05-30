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30.05.2025  14:13   Рита Парфенова

Останній дзвоник у Харкові пройшов у безпечних місцях

Свято Останнього дзвоника відбулося офлайн у захищених просторах Харкова — у метрошколі та підземних навчальних закладах.

Останній дзвоник у Харкові

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові цьогоріч Останній дзвоник пройшов у безпечних місцях через загрозу повітряних атак. Учні метрошколи та підземних шкіл міста відзначили свято офлайн, перебуваючи у захищених приміщеннях. Такі заходи дозволили зберегти традицію, не наражаючи дітей на небезпеку.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що міський голова Ігор Терехов привітав учнів, учителів і батьків зі святом Останнього дзвоника.

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Тэги:  школа, свято, харків
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