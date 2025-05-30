Останній дзвоник у Харкові пройшов у безпечних місцях

Свято Останнього дзвоника відбулося офлайн у захищених просторах Харкова — у метрошколі та підземних навчальних закладах.
Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові цьогоріч Останній дзвоник пройшов у безпечних місцях через загрозу повітряних атак. Учні метрошколи та підземних шкіл міста відзначили свято офлайн, перебуваючи у захищених приміщеннях. Такі заходи дозволили зберегти традицію, не наражаючи дітей на небезпеку.
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