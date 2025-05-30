30.05.2025 14:13 Рита Парфенова

Останній дзвоник у Харкові пройшов у безпечних місцях

Свято Останнього дзвоника відбулося офлайн у захищених просторах Харкова — у метрошколі та підземних навчальних закладах.

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові цьогоріч Останній дзвоник пройшов у безпечних місцях через загрозу повітряних атак. Учні метрошколи та підземних шкіл міста відзначили свято офлайн, перебуваючи у захищених приміщеннях. Такі заходи дозволили зберегти традицію, не наражаючи дітей на небезпеку.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що міський голова Ігор Терехов привітав учнів, учителів і батьків зі святом Останнього дзвоника.

Фотогалерея