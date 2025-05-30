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30.05.2025  13:49   Рита Парфенова

Ігор Терехов: Поки ворог націлює на наше місто “шахеди”, ми націлюємося на знання, розвиток і життя

У Харкові відзначають останній дзвоник — попри війну, тривоги й обстріли. Міський голова Ігор Терехов привітав учнів, учителів і батьків зі святом, яке символізує надію на майбутнє.


Фото: ХМР

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова за святом Останнього дзвоника опубліковано на його сторінці у телеграмі, передає РЕДПОСТ.

30 травня у Харкові пролунав останній дзвоник — традиційне свято, яке об’єднує школярів, учителів і батьків, навіть попри війну. У підземних укриттях, в онлайн-класах чи за межами рідного міста — харківські діти продовжують навчання, а дорослі прагнуть дати їм гідне майбутнє.

Міський голова Ігор Терехов у своєму зверненні зазначив: «Це день радості й тривоги, гордості та надії. І всі ми відчуваємо ці емоції, навіть якщо розділені відстанями. Адже в підземних школах чи в метро, за екранами компʼютерів вдома або з-за меж рідного Харкова – наші діти вчаться. І ми – дорослі – зобов'язані зробити все, щоб вони мали шанс на гідне майбутнє».

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Він підкреслив, що навіть під час повітряних атак Харків залишається містом, яке обирає знання, розвиток і життя: «Поки ворог націлює на наше місто “шахеди”, ми націлюємося на знання, на розвиток, на життя».

Ігор Терехов подякував учителям за їхню працю, витримку й відданість справі, а також привітав випускників, які залишають школу в такий непростий час. Він запевнив, що Харків вистоїть, і попереду — мир і щасливе майбутнє для нових поколінь.

Тэги:  ігор терехов, харків
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