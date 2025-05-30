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30.05.2025  14:03   Рита Парфенова

У Золочеві російський дрон знищив приватний будинок (фото)

Внаслідок ворожого удару по селищу Золочів пошкоджено житлову інфраструктуру. Тип безпілотника встановлюється.

Новини Харкова: російський дрон атакував Золочів

30 травня близько 12:30 російські війська атакували селище Золочів у Харківській області з безпілотника. Про це виданню «Думка» повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає РЕДПОСТ.

Новини Харкова: російський дрон атакував Золочів Новини Харкова: російський дрон атакував Золочів

За його словами, внаслідок удару знищено один приватний будинок. Також пошкоджень зазнали паркани ще двох осель і лінії електропередач.
Жертв серед населення немає. Тип дрона, яким здійснено атаку, наразі встановлюється.

Новини Харкова: російський дрон атакував Золочів Новини Харкова: російський дрон атакував Золочів

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Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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