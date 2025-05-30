У Золочеві російський дрон знищив приватний будинок (фото)

Внаслідок ворожого удару по селищу Золочів пошкоджено житлову інфраструктуру. Тип безпілотника встановлюється.
30 травня близько 12:30 російські війська атакували селище Золочів у Харківській області з безпілотника. Про це виданню «Думка» повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає РЕДПОСТ.
За його словами, внаслідок удару знищено один приватний будинок. Також пошкоджень зазнали паркани ще двох осель і лінії електропередач.
Жертв серед населення немає. Тип дрона, яким здійснено атаку, наразі встановлюється.
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Сьогодні зірки не радять заглиблюватися в себе. Краще уникати конфліктів і зосередитися на роботі.
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30 травня відзначається День жіночої емансипації або, як його ще називають, День емансіпе.
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