30.05.2025 14:03 Рита Парфенова

У Золочеві російський дрон знищив приватний будинок (фото)

Внаслідок ворожого удару по селищу Золочів пошкоджено житлову інфраструктуру. Тип безпілотника встановлюється.

30 травня близько 12:30 російські війська атакували селище Золочів у Харківській області з безпілотника. Про це виданню «Думка» повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає РЕДПОСТ.

За його словами, внаслідок удару знищено один приватний будинок. Також пошкоджень зазнали паркани ще двох осель і лінії електропередач.

Жертв серед населення немає. Тип дрона, яким здійснено атаку, наразі встановлюється.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині ракета влучила у ферму, дрони – по гуманітарному хабу: поранено цивільних, загинули тварини.