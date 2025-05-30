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30.05.2025  11:47   Рита Парфенова

На Харківщині ракета влучила у ферму, дрони – по гуманітарному хабу: поранено цивільних, загинули тварини (фото)

У Чугуївському районі ракета зруйнувала фермерські будівлі, вбила худобу та поранила людей. В Ізюмі дрони поцілили по складу з продуктами для цивільного населення.

Російська ракета знищила ферму, дрони атакували гуманітарний хаб на Харківщині
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області.
 
Уночі 30 травня окупанти здійснили комбіновану атаку на території Чугуївського району та міста Ізюм. В одному з сіл Чугуївщини росіяни вдарили ракетою та ударними БпЛА по житловому сектору й сільськогосподарських об'єктах. Пошкоджено не менше 10 приватних будинків, господарські споруди та будівлі фермерського господарства.
 
Російська ракета знищила ферму, дрони атакували гуманітарний хаб на Харківщині
 
Унаслідок обстрілу загинули п’ять корів, ще чотири дістали поранення. Серед цивільних постраждали восьмеро людей, зокрема дві дівчинки 14 і 16 років. Вони пережили сильний стрес. Також поранення отримали 53-річна жінка та 56-річний чоловік.
 
Російська ракета знищила ферму, дрони атакували гуманітарний хаб на Харківщині
 
О 4:20 російські дрони атакували Ізюм. П’ять безпілотників влучили по складах з гуманітарною допомогою – продуктами харчування для населення. Пошкоджено майно благодійної організації, зокрема транспортний засіб.
 
Російська ракета знищила ферму, дрони атакували гуманітарний хаб на Харківщині
 
За процесуального керівництва Чугуївської та Ізюмської окружних прокуратур розпочато досудові розслідування за фактами воєнних злочинів, скоєних армією РФ (ч. 1 ст. 438 КК України). Наразі правоохоронці фіксують усі наслідки атак та збирають докази, щоб притягнути винних до відповідальності.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що як виглядає транспортне депо після удару дронів по Харкову.
 
Російська ракета знищила ферму, дрони атакували гуманітарний хаб на Харківщині
 
Російська ракета знищила ферму, дрони атакували гуманітарний хаб на Харківщині
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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