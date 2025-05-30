30.05.2025 09:42 Рита Парфенова

Прокуратура показала, як виглядає транспортне депо після удару дронів по Харкову

Унаслідок масованої атаки ударними дронами по Слобідському району Харкова постраждали три жінки, знищено та пошкоджено десятки одиниць комунального транспорту. Прокуратура розслідує воєнний злочин.

У ніч проти 30 травня Харків зазнав чергової атаки ударними безпілотниками. За інформацією Слобідської окружної прокуратури міста, обстріл відбувався орієнтовно з 03:10 до 03:30, повідомляє РЕДПОСТ.

Внаслідок влучання восьми дронів-камікадзе по території комунального транспортного підприємства у Слобідському районі пошкоджено щонайменше 38 тролейбусів, а також приміщення депо. Вибуховою хвилею побило вікна у сусідніх багатоповерхівках.

За даними прокуратури, троє жінок постраждали: одна отримала поранення, ще дві – зазнали гострої стресової реакції.

Попередньо встановлено, що російські війська використали для атаки дрони типу «Герань-2».

Слідчі та прокурори документують наслідки обстрілу, розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок нічної атаки на Харків пошкоджено тролейбусне депо та житлову інфраструктуру. Один тролейбус знищено, ще 18 – пошкоджено.