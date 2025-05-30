Уночі в Харкові зафіксовано вісім влучань: пошкоджено депо та понад 30 будинків (фото)

Унаслідок нічної атаки на Харків пошкоджено тролейбусне депо та житлову інфраструктуру. Один тролейбус знищено, ще 18 – пошкоджено.
Під час чергової нічної атаки по Харкову російські дрони-камікадзе вдарили по Слобідському району міста. Про це міський голова Ігор Терехов написав у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.
За словами міського голови Ігоря Терехова, «ворог випустив 8 "шахедів" по одному з депо, де проходили ремонт та обслуговування наші тролейбуси».
У результаті атаки було повністю знищено один тролейбус, ще 18 транспортних одиниць отримали пошкодження різного ступеня. Постраждало й саме комунальне підприємство.
«Як і завжди, більшість транспорту ми завчасно розосередили по місту – саме це врятувало нас від значно більших втрат», – зазначив Терехов.
Крім цього, уламки та вибухова хвиля зачепили понад 30 багатоквартирних житлових будинків. Двоє людей отримали поранення і потребували медичної допомоги.
Попри пошкодження, транспортна система міста продовжує працювати. «Харків’яни, як і раніше, користуються безкоштовним транспортом», – наголосив міський голова.
Терехов також подякував міжнародним партнерам за підтримку: «Дякую всім партнерам, які передають Харкову нові тролейбуси та автобуси».
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Раніше РЕДПОСТ писав, що під Харковом ліквідовують наслідки руйнувань підприємства.
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