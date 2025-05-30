30.05.2025 07:30 Рита Парфенова

30 травня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

30 травня відзначається День жіночої емансипації або, як його ще називають, День емансіпе.

Емансипація жінок — це надання жінкам рівноправності в суспільному, трудовому та сімейному житті. Рівноправність передбачає право жінок на освіту, право обирати і бути обраною до державних органів влади, право на працю і рівну зарплату з чоловіками. Є дві версії виникнення цього свята, перша – цього дня в 1431 році була спалена на вогнищі Жанна Дарк, друга – у 1932 році 30 травня у Німеччині був прийнятий “Закон про юридичне становище жінок-чиновників”.

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30 травня – Всесвітній день боротьби проти астми та алергії. Заснований Всесвітньою організацією охорони здоров'я для привернення уваги громадськості до вирішення важливих проблем, пов'язаних із алергізацією населення.



За даними епідеміологічних досліджень, нині понад 40% населення мають ознаки алергії. Мова вже може йти про неінфекційну пандемію: кожна третя людина хвора на алергічний риніт і майже кожну десяту — бронхіальну астму.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять преподобного Ісаакія Сповідника, ігумена обителі Далматської.



До преподобного Ісаака звертаються з молитвами допомогти ухвалити правильне рішення у важкій ситуації, зміцнити у вірі, зцілити душу і тіло.



У народному календарі 30 травня - свято Ісаакій Змійовик або Зміїний день. Прозвали його так тому, що в цей час змії виповзають із нір і влаштовують зміїні "весілля" та танці, тому потрібно остерігатися зустрічі з ними. Вважається, що яка погода цього дня - такою буде й осінь.



Сьогодні потрібно постаратися провести день спокійно, бути максимально зібраним, як ніколи раніше.



Що не можна робити;

йти в ліс – може вкусити змія;

щось знаходити або заводити нове знайомство – це принесе одні нещастя;

купувати вживані товари;

перераховувати гроші незнайомцям;

платити передоплату і давати великі суми в борг;

довіряти людям, які раніше були помічені в обмані;

відмовляти в допомозі тому, хто її потребує;

як і в будь-який інший день, церква виступає проти лихослів'я, сварок, жадібності, заздрощів, пліток, зневіри;

За Юліанським календарем, 30 травня православна церква вшановує пам’ять Апостола Андроніка та святої Юнії.



Цього дня прийнято було садити томати, баклажани та перець. Наші предки вірили, що висаджені цього дня у відкритий ґрунт саджанці дадуть багатий урожай.



Що не можна робити:

ходити в ліс та парки;

одягати одяг червоного кольору, щоб не відігнати успіх;

робити поспішні висновки, щоб не ухвалити помилкового рішення;

вирушати у далеку подорож.

Також цього дня

30 травня 1593 року, якщо вірити деяким джерелам, під Лондоном у сутичці в шинку загинув англійський поет Крістофер Марло. Є версія, що насправді Марло уникнув смерті та недоброзичливців і продовжив писати вірші, але вже під ім'ям Вільям Шекспір.



1631 - у Франції вийшла газета під назвою "La Gazette". Назва походить від найменування дрібної італійської монети (gazetta), якою платили венеціанці у 16 столітті за рукописний листок новин.



1853 – народився Вінсент Ван Гог, голландський живописець, малювальник, офортист і літограф, один із найбільших представників постімпресіонізму.



1896 – на Ходинському полі в Москві загинули в тисняві 1389 людей, що брали участь в урочистостях з нагоди коронації Миколи II.



1953 – у журналі Nature була опублікована стаття Джеймса Вотсона та Френсіса Крика, в якій вони запропонували структурну модель ДНК – подвійну спіраль.



1979 – у Лондоні відбувся наймасовіший дитячий ранок – у ньому взяли участь 160 тисяч дітей.



1992 – у Києві створено музичний гурт «Грін Грей».



2000 – у день похорону українського композитора Ігоря Білозора, померлого від травм, отриманих у бійці з російськими шовіністами, на вулиці Львова вийшло понад 100 тисяч людей.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Василь, Ісаакій, Никанор.



за Юліанським календарем: Адріан, Афанасій, Євдокія, Єфросинія, Микола, Степан.