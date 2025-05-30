30.05.2025 08:11 Рита Парфенова

Харківщина під масованими ударами: поранено 11 людей, серед них – діти (відео, фото)

У ніч на 30 травня російські війська атакували Харків та область дронами-камікадзе й ракетами. Уражено транспортне підприємство, ферми та житлові будинки. Є поранені серед жінок і дітей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

У ніч проти 30 травня російські війська завдали масованих ударів по Харкову та кількох районах області, застосувавши ударні безпілотники та ракети. Внаслідок атак постраждали цивільні об’єкти, житло та сільськогосподарська інфраструктура.

У Слобідському районі Харкова обстріл спричинив пожежу на території комунального транспортного підприємства. Загорілися будівля та тролейбус, пошкоджено транспортні засоби та прилеглі житлові будинки. Поранено трьох жінок. На місці працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу постраждалим мешканцям.

У селі Василів Хутір Чугуївського району внаслідок влучань ракети та дронів пошкоджено приватний будинок, ферми, складські приміщення та сільгосптехніку. Поранення отримали восьмеро людей, серед них – двоє дітей.

Також атаки зазнали Ізюмський район та місто Ізюм. У селі Явірське пошкоджено будівлю ферми – обійшлося без постраждалих. У самому Ізюмі внаслідок удару безпілотника сталася пожежа на території складської будівлі. Люди не постраждали.

До ліквідації наслідків атак було залучено підрозділи ДСНС та спеціальну техніку, зокрема піротехнічні розрахунки.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок нічної атаки на Харків пошкоджено тролейбусне депо та житлову інфраструктуру. Один тролейбус знищено, ще 18 – пошкоджено.