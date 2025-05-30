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30.05.2025  08:36   Рита Парфенова

У Харкові критична нестача крові всіх груп: просять здавати для фронту та постраждалих

Харківський обласний центр служби крові повідомляє про серйозний дефіцит усіх груп крові. Донорів просять прийти без попереднього запису — зібрана кров поїде також на Сумський напрямок.


Фото: ХОЦСК

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові зафіксовано критичну нестачу крові всіх груп. Харківський обласний центр служби крові звернувся до мешканців із закликом долучитися до донорства – потреба термінова, зокрема й для Сумського напрямку.

«Ми просимо всіх, хто може, прийти та здати кров. Вона рятує життя не лише в Харкові, а й на інших напрямках фронту», – зазначають у Центрі.

Працюють два пункти:

  • вул. Клочківська, 366 — з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 15:00, у суботу з 08:00 до 13:00;
  • ТРЦ «Нікольський» (–1 поверх) — вівторок, четвер, субота з 09:00 до 14:00.

Обидві локації приймають донорів навіть під час повітряних тривог. Попередній запис не потрібен, визначення групи крові проводять на місці — безкоштовно. Результати доступні онлайн.

Деталі можна дізнатися за телефоном: +380 95 570 47 66 або в Direct Центру.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові вперше в Україні відкрили відділ рекрутингу донорів крові.

потрібна кров

Тэги:  донор, донор крові, харків
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