У Харкові критична нестача крові всіх груп: просять здавати для фронту та постраждалих

Харківський обласний центр служби крові повідомляє про серйозний дефіцит усіх груп крові. Донорів просять прийти без попереднього запису — зібрана кров поїде також на Сумський напрямок.
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові зафіксовано критичну нестачу крові всіх груп. Харківський обласний центр служби крові звернувся до мешканців із закликом долучитися до донорства – потреба термінова, зокрема й для Сумського напрямку.
«Ми просимо всіх, хто може, прийти та здати кров. Вона рятує життя не лише в Харкові, а й на інших напрямках фронту», – зазначають у Центрі.
Працюють два пункти:
Обидві локації приймають донорів навіть під час повітряних тривог. Попередній запис не потрібен, визначення групи крові проводять на місці — безкоштовно. Результати доступні онлайн.
Деталі можна дізнатися за телефоном: +380 95 570 47 66 або в Direct Центру.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові вперше в Україні відкрили відділ рекрутингу донорів крові.
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