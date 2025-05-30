30.05.2025 08:51 Рита Парфенова

ЗСУ відбили 13 атак ворога на Харківщині

Дев’ять атак зупинено на Харківському напрямку, ще чотири – на Куп’янському. Окупанти завдали авіаудару по Підлиману.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку українські захисники за минулу добу відбили дев’ять атак російських військ у районах населених пунктів Вовчанськ і Стариця. Про це повідомили у зведенні Сил оборони.

На Куп’янському напрямку зафіксовано ще чотири ворожі спроби прориву. Бої точилися поблизу Степової Новоселівки та Нової Кругляківки, де окупанти намагалися штурмувати українські позиції.

Також агресор завдав авіаційного удару по району населеного пункту Підлиман.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок нічної атаки на Харків пошкоджено тролейбусне депо та житлову інфраструктуру. Один тролейбус знищено, ще 18 – пошкоджено.