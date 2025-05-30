У Харкові внаслідок пожежі в багатоповерхівці постраждав чоловік

У Салтівському районі Харкова 30 травня сталася пожежа у житловому будинку. Вогонь спалахнув рано вранці — постраждав 41-річний мешканець.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
У Харкові 30 травня о 04:22 сталася побутова пожежа в одній із багатоповерхівок Салтівського району.
Унаслідок загоряння постраждав 41-річний чоловік– йому знадобилась медична допомога. Причини займання наразі встановлюються.
Загалом протягом доби з 29 по 30 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 36 оперативних виїздів. Із них:
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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч проти 30 травня російські війська завдали масованих ударів по Харкову та кількох районах області, застосувавши ударні безпілотники та ракети.
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Сьогодні зірки не радять заглиблюватися в себе. Краще уникати конфліктів і зосередитися на роботі.
Упродовж усього дня в місті переважатиме хмарність. Ранковий дощ тимчасово припиниться вдень, але ввечері знову посилиться.
30 травня відзначається День жіночої емансипації або, як його ще називають, День емансіпе.
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