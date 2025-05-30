30.05.2025 09:22 Рита Парфенова

У Харкові внаслідок пожежі в багатоповерхівці постраждав чоловік

У Салтівському районі Харкова 30 травня сталася пожежа у житловому будинку. Вогонь спалахнув рано вранці — постраждав 41-річний мешканець.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

У Харкові 30 травня о 04:22 сталася побутова пожежа в одній із багатоповерхівок Салтівського району.

Унаслідок загоряння постраждав 41-річний чоловік– йому знадобилась медична допомога. Причини займання наразі встановлюються.

Загалом протягом доби з 29 по 30 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 36 оперативних виїздів. Із них:

22 виїзди – на ліквідацію пожеж, у тому числі 5, спричинених ворожими обстрілами в Слобідському районі Харкова, а також у Чугуївському й Ізюмському районах;

3 – на проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

2 – на перевірку територій після обстрілів;

5 – надання допомоги населенню;

4 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч проти 30 травня російські війська завдали масованих ударів по Харкову та кількох районах області, застосувавши ударні безпілотники та ракети.