Який радіаційний фон в Харкові та області на 30 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 30 травня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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Сьогодні зірки не радять заглиблюватися в себе. Краще уникати конфліктів і зосередитися на роботі.
Упродовж усього дня в місті переважатиме хмарність. Ранковий дощ тимчасово припиниться вдень, але ввечері знову посилиться.
30 травня відзначається День жіночої емансипації або, як його ще називають, День емансіпе.
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