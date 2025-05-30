30.05.2025 10:24 Рита Парфенова

Ігор Терехов: Мешканці Харкова не відчують змін у роботі транспорту

Унаслідок нічної атаки дронами на тролейбусне депо в Слобідському районі пошкоджено 19 одиниць транспорту та постраждали двоє працівників.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, в ніч на 30 травня російська армія атакувала Харків ударними безпілотниками. Один із головних ударів припав на тролейбусне депо в Слобідському районі.

За словами міського голови Ігоря Терехова, зафіксовано вісім прямих влучань. У момент атаки на території підприємства перебували працівники, двоє з них зазнали поранень.

Унаслідок обстрілу знищено один тролейбус, ще 18 – різного ступеня пошкоджені. Це техніка, що перебувала на мийці або проходила техобслуговування. У депо також зберігалося близько 20 тролейбусів, пошкоджених ще в 2022 році.

«Мешканці Харкова не відчують змін у роботі громадського транспорту – тролейбуси виходитимуть на маршрути за розкладом. Удар був спрямований по цивільній інфраструктурі – жодного військового об’єкта там немає і не було», – заявив Ігор Терехов.

За словами мера, вибуховою хвилею у понад 30 навколишніх житлових будинках вибито вікна. Комунальні служби вже ліквідовують наслідки – закривають отвори, обстежують будинки та перевіряють стан дахів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що як виглядає транспортне депо після удару дронів по Харкову.