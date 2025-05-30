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30.05.2025  10:52   Рита Парфенова

У Слобідському районі Харкова закривають вибиті вікна після атаки дронів (фото)

Після нічного обстрілу безпілотниками у Слобідському районі Харкова пошкоджено понад 30 будівель. Комунальні служби вже ліквідовують наслідки.

Новини Харкова: в Слобідському районі усувають наслідки обстрілу

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, в Слобідському районі Харкова тривають роботи з ліквідації наслідків нічної атаки російських дронів.

Внаслідок ворожих ударів пошкоджено щонайменше 31 будівлю. Загалом вибито 386 вікон та 44 балконні скління.

Новини Харкова: в Слобідському районі усувають наслідки обстрілу

Комунальні служби оперативно розпочали усунення пошкоджень. Зокрема, працівники КП «Харківспецбуд» закривають вибиті вікна, аби убезпечити мешканців.

Також на місці працюють спеціалісти КП «Житлокомсервіс». Вони обстежують пошкоджені будинки й надають мешканцям консультації щодо отримання державної допомоги через програму «єВідновлення».

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Раніше РЕДПОСТ писав, що як виглядає транспортне депо після удару дронів по Харкову.

Новини Харкова: в Слобідському районі усувають наслідки обстрілу

Тэги:  благоустрій, харків, агрессия россии
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