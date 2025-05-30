    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині викрито двох наркоторговців: вилучено канабіс і понад пів сотні кущів (фото)
30.05.2025  11:31   

На Харківщині викрито двох наркоторговців: вилучено канабіс і понад пів сотні кущів (фото)

В Ізюмі поліцейські затримали двох чоловіків, які займалися збутом наркотиків. У ході обшуку вилучено канабіс, нарковмісні рослини та пристрої для вживання.

На Харківщині затримали двох чоловіків за збут наркотиків

Як повідомляє РЕДПОСТ, оперативники Ізюмського районного управління поліції викрили двох місцевих мешканців віком 43 та 37 років, які займалися незаконним збутом наркотиків.

У ході документування злочинної діяльності правоохоронці зафіксували факти продажу наркотичних засобів. Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів вилучено велику кількість канабісу як у подрібненому, так і в необробленому вигляді, 52 нарковмісні рослини, пристрої для куріння та мобільний телефон.

На Харківщині затримали двох чоловіків за збут наркотиків

Усі речові докази направлено на експертизу. Обох чоловіків затримано відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 307 ККУ – незаконне виготовлення та збут наркотичних засобів. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

На Харківщині затримали двох чоловіків за збут наркотиків

Розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині спіймали двох жінок, які розповсюджували наркотики на сотні тисяч гривень.

На Харківщині затримали двох чоловіків за збут наркотиків

Тэги:  наркотики, хврків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.05 Надзвичайні події На Харківщині передано до суду справу щодо розповсюдження психотропів через «закладки» 22.05 Надзвичайні події На Харківщині спіймали двох жінок, які розповсюджували наркотики на сотні тисяч гривень 17.05 Надзвичайні події Патрульні Харкова затримали чоловіка з наркотиками, який збирався робити «закладки» (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 