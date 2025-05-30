30.05.2025 11:31

На Харківщині викрито двох наркоторговців: вилучено канабіс і понад пів сотні кущів (фото)

В Ізюмі поліцейські затримали двох чоловіків, які займалися збутом наркотиків. У ході обшуку вилучено канабіс, нарковмісні рослини та пристрої для вживання.

Як повідомляє РЕДПОСТ, оперативники Ізюмського районного управління поліції викрили двох місцевих мешканців віком 43 та 37 років, які займалися незаконним збутом наркотиків.

У ході документування злочинної діяльності правоохоронці зафіксували факти продажу наркотичних засобів. Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів вилучено велику кількість канабісу як у подрібненому, так і в необробленому вигляді, 52 нарковмісні рослини, пристрої для куріння та мобільний телефон.

Усі речові докази направлено на експертизу. Обох чоловіків затримано відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 307 ККУ – незаконне виготовлення та збут наркотичних засобів. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині спіймали двох жінок, які розповсюджували наркотики на сотні тисяч гривень.