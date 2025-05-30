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30.05.2025  12:23   Рита Парфенова

На Харківському напрямку за добу ворог здійснив 699 обстрілів і втратив понад 90 одиниць техніки

Російські війська не припиняють штурмів на Вовчанському напрямку. За добу завдано ракетного й авіаційного ударів, зафіксовано 182 атаки дронами-камікадзе. Українські оборонці тримають позиції та знищують техніку й особовий склад ворога.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на 9:00 30 травня оперативна обстановка в зоні відповідальності ОТУ "Харків" залишається складною, але суттєвих змін не зазнала.

Протягом минулої доби противник здійснив ракетний удар, застосував три керовані авіабомби (КАБ), задіяв 182 дрони-камікадзе та 699 разів відкривав вогонь по позиціях Сил оборони України.

Особливо активні бойові дії тривали в районах Стариці та Вовчанська – там окупанти дев’ять разів атакували наші підрозділи.

Українські захисники завдали ворогу відчутних втрат. За уточненими даними, ліквідовано 66 окупантів, з них 26 – безповоротно. Також знищено або пошкоджено 91 одиницю техніки, зокрема:

  • 10 автомобілів;
  • 73 безпілотники;
  • одну систему радіоелектронної боротьби;
  • 7 одиниць спеціальної техніки.

Крім того, знищено 88 укриттів для особового складу та два місця зберігання боєприпасів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що як виглядає транспортне депо після удару дронів по Харкову.

 

Тэги:  армія, харків, агрессия россии
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